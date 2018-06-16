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16 Haziran 2018 16:45

Otomobil takla attı: 5 yaralı

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 5 kişi yaralandı.

Otomobil takla attı: 5 yaralı

16 Haziran 2018 16:45


Kaza Malatya-Kayseri karayolu Akçadağ Darıca Mahallesi Elbistan yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kayseri istikametinden gelerek Malatya istikametine seyir halinde olan Ramazan Dibek (29) idaresindeki 35 DB 6078 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu savrularak takla attı.


Otomobilin takla attıktan sonra ters döndüğü kazada, sürücü Ramazan Dibek (29) ile araçta bulunan Yücel Çınar ( 28) , Ayşe Emir (31 ),Sirel Yıldırım (27) ile Zeliha Nakış (21) yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 ambulansı ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.




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