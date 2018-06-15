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15 Haziran 2018 22:22

Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı

Malatya’nın Pütürge ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı

15 Haziran 2018 22:22


Kaza, Pütürge yolu 25’nci kilometresi Tokluca Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Takla atarak metrelerce sürüklenen otomobil içerisinde bulunan yaralıları kurtarmak için bölgeye ambulans ve kurtarma ekipleri yönlendirildi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler ile sağlık görevlileri tarafından araçtan çıkartılan yaralılar kentteki farklı hastanelere kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralılardan Hacer Sezer (62) hayatını kaybederken tedavi altına alınan yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.




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