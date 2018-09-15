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Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı

Malatya’da yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.


Kaza, Sivas Caddesi üzerinde meydana geldi.Alınan bilgilere göre, Sivas Caddesi üzerinden çevre yolu istikametine seyir halinde olan V.S.'nin kullandığı 44 LD 460 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan A.B.'ye çarptı.Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık görevlileri yaralıya ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra yaralıyı ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.


Hastanede müşahede altına alınan A.B.'nin hayati tehlikesi bulunmazken, kazaya karışan otomobil sürücüsü ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.


Polis kaza ile ilgili olarak tahkikat başlattı.

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