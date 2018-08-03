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03 Ağustos 2018 17:18

Otomobil yoldan çıktı: 5 yaralı

Malatya’nın Darende ilçesinde otomobilin yoldan çıktığı kazada 5 kişi yaralandı.

Otomobil yoldan çıktı: 5 yaralı

03 Ağustos 2018 17:18


Edinilen bilgilere göre, Elbistan’dan Darende yönüne gelmekte olan B.C. (23) yönetimindeki 46 EH 443 plakalı otomobil, Sandıkkaya Mahallesi Uluveren mevkinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak metrelerce sürüklendi. Kazada ağır hasar gören araçta bulunan B.C., G.E. (21), Z.D. (24), A.O. (26) ve T.U.D. (11) yaralandı. Kaza yerine çağrılan ambulansla Hulisi Efendi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların tedavilerine başlandı.


Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.




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