Otomobil yoldan çıktı: 5 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Elbistan’dan Darende yönüne gelmekte olan B.C. (23) yönetimindeki 46 EH 443 plakalı otomobil, Sandıkkaya Mahallesi Uluveren mevkinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak metrelerce sürüklendi. Kazada ağır hasar gören araçta bulunan B.C., G.E. (21), Z.D. (24), A.O. (26) ve T.U.D. (11) yaralandı. Kaza yerine çağrılan ambulansla Hulisi Efendi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların tedavilerine başlandı.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.