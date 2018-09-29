Otomobilde bırakılan küçük çocuk polisi alarma geçirdi

Malatya'da annesi tarafından araçta bırakılan 4 yaşındaki çocuk polisi alarma geçirdi.

Olay, Sivas Caddesi üzerinde bir diş kliniği önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sivas Caddesi üzerinde bir diş kliniği önünde camları kapalı park halindeki 35 N 4239 plakalı otomobil içerisinde küçük bir çocuğun bulunduğunu gören çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bir taraftan araç sahibine ulaşmaya çalışırken, bir taraftan da 4 yaşında olduğu öğrenilen küçük çocuğu içeriden kapıyı açması için yönlendirdi. Park halindeki araç içerisinde yaklaşık 30 dakika yalnız bırakılan, korktuğu ve terlediği görülen küçük çocuk, polis ekiplerinin yönlendirmesi ile aracın kapısını açtı. Bu sırada çocuğun annesi aracın bulunduğu yere geldi. Vatandaşların tepki gösterdiği kadın, aracına binerek hızla olay yerinden uzaklaştı.