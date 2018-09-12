Otomobilin lastiği fırladı: 2 yaralı

Malatya'da bir otomobilin lastiğinin seyir halindeyken fırlaması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, havalimanı yolu Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, havalimanı istikametine seyir halinde olan 38 AL 153 plakalı otomobilin tekerleği bir anda fırladı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil yol kenarındaki istinat duvarına çarparak durabildi. Kazada, M.H. (56) ve E.H. (57) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine çağrılan ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.