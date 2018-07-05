Amatör kameraya yansıyan o anlar sosyal medyada tepki topladı.

Görüntüler trafiğin yoğun olduğu çevre yolunda kaydedildi. Akan trafiğe aldırış etmeden tırın altından geçen otomobil sürücüsü, kendisinin ve trafikteki diğer sürücülerin canını hiçe saydı. Otomobil sürücüsü daha sonra ikinci tırın da altından geçti. Tır şoförünün elini camdan çıkararak sürücüyü ikaz ettiği anlar ve yaşananlar kameraya yansıdı.

Hızlı ve Öfkeli filminin aksiyon sahnelerini aratmayan bu tehlikeli anlar sosyal medyada da paylaşılırken görüntüleri izleyen vatandaşlar sürücüye tepki gösterdi. Görüntülere yorum yapan vatandaşlar sürücünün duyarsızlığından yakındı.