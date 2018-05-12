Otoparkta silahlı kavga: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Battalgazi ilçesine bağlı Saray Mahallesi Kavukçuoğlu Sokakta bulunan bir otoparkın girişinde daha önceden aralarında husumet bulunan iki aile karşılaştı. Taraflar arasında yaşana tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce silahla açılan ateş sonucunda Feyzullah Y. Ve Emin Ö. yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılarak tedavi altına alındı. Çok sayıda polisin sevk edildiği olayda, şüpheliler M.Y. ve Z.K. kısa süre olayda kullandıkları silah ile yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülürken olayın yaşandığı otoparkta polis ekipleri uzun süre delil araması yaptı.

Olay yerinde çok sayıda mermi çekirdeği bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.