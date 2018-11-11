Oyuncu İpek Tuzcuoğlu ‘Minder Söyleşileri'nin konuğu oldu

Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında düzenlenen söyleşide sevenleri ile bir araya geldi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Malatya Valiliği'nin katkılarıyla 9-15 Kasım 2018 tarihinde düzenlenen 8. Malatya Uluslararası Film Festivali, film gösterimleri ve paralel etkinliklerle devam ediyor.

Bugün festivalin yan etkinliklerinden ‘Minder Söyleşileri' çerçevesinde oyuncu İpek Tuzcuoğluile bir söyleşi gerçekleştirildi. Malatya Park'ta gerçekleştirilen söyleşinin moderatörlüğünü oyuncu Efe Erdal üstlendi. Malatyalılar söyleşiye büyük bir ilgi göstererek söyleşi alanını hınca hınç doldurdular.

Dinleyicilerden çokça soru kabul eden başarılı oyuncu Tuzcuoğlu pek çok konuda sevenleriyle sohbet etme şansı buldu. Her fırsatta sevdiği filmlerden ve dizilerden tavsiyeler verdi, dinleyicilerin görüşlerini sordu. Tuzcuoğlu, en çok sevdiği filmler sorulduğunda bu yıl festivalden Onur Ödülü alan Şener Şen'in performansıyla hafızalara kazınan ‘Eşkıya' filminden bahsetti ve “Sinemadan çıktığımda o filmin bende kalan bir cümlesi olmalı, benimle beraber yaşamalı” şeklinde konuştu.

Dinleyicilerden gelen bir soru üzerine genç oyunculara ve oyunculuk yapmak isteyen gençlere tavsiyelerde de bulunan Tuzcuoğlu, şöyle konuştu:

“Ben eğitimden yanayım. İnsanlar artık ünlü olmak istiyorlar. Bunun ayrımına varmak gerekiyor. Meslek sahibi olmak isteyen yok. Herkes şöhret olmak istiyor. Önce buna karar vermeniz gerek. Eğer meslek sahibi olmak istiyorsanız eğitim önemli. Oyunculuk eğitimi alacaksınız, ondan sonra da bol bol dua edeceksiniz. Duanın gücüne çok inanırım. Hiçbir zaman da umudunuzu kaybetmeyin. Ne kadar donanımlı olursanız hayatta o kadar güçlü olursunuz. Hangi mesleği yaparsanız yapın”

Dinleyicilerden ısrarla gelen ‘İkinci bir şansınız olsaydı, yine sanatçılığı seçer miydiniz?' sorusuna “Öyle bir şansımız yok, tek bir hayat var elimizde” şeklinde cevap veren başarılı oyuncu, “Fıtratım ve yaradılışım oyunculuk dediği için, mesleki anlamda ona yeteneğim olduğu için oyuncu oldum. Allah nasip etti, eğitimini de aldım, lütfetti ünlü oldum. Tek şükrüm şurada olabildiğim için” şeklinde yanıt verdi.

Sanattan sosyal medyaya, beslenme alışkanlıklarından Tuzcuoğlu'nun rol aldığı projelere kadar pek çok farklı konuda devam eden sohbet başarılı oyuncunun sevenleriyle fotoğraf çektirmesiyle son buldu.

Söyleşi sonunda Malatya Park Genel Müdürü Yılmaz Arslan, İpek Tuzcuoğlu'na teşekkür etti ve hediyelerini verdi.