Özcan ve Özel'den işbirliği vurgusu

Ziyarette konuşan her iki derneğin başkanı da işbirliği ve istişare vurgusu yaptı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Asrın İşadamları Derneği Malatya Şube Başkanı Aziz Özel dernek hakkında bilgiler verdi. Malatya için çalışmayı görev haline getirdiklerini söyleyen Özel “Malatya için bir taş üzerinde bir taş koyabilmek bizim için büyük bir değerdir” diyerek Malatya tanıtımı için genel merkezlerinin ilk toplantısını Malatya'da gerçekleştirdiklerini dile getirdi. İki gün süren bu toplantının Malatya için büyük bir tanıtım olduğunu söyleyen Özel, Malatya'nın en büyük değer kaynağının kayısı olduğunu belirterek, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan'ın değerli çalışmaları sayesinde kayısının daha iyi noktalara geleceğini düşündüğünü söyledi. Özel, bu konuda Asriad Malatya Şubesi olarak üzerlerine düşen görevleri memnuniyetle yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ise, “Takip ettiğimiz kadarıyla Asrın İşadamları Derneği kısa sürede kurulmuş olmasına rağmen gün geçtikçe güçlenerek başarılı ve emin adımlarla ilerliyor” dedi.

Özcan, kendilerinin de Malatya için çalıştıklarını söyleyerek bu konuda Asrın İşadamları Derneği ile de zaman zaman fikir alışverişlerinde bulunacaklarını, birlikte projeler üretmeye hazır olduklarını dile getirdi.

Ziyaret ASRİAD Malatya Şube Başkanı Aziz Özel'in Ticaret Borsası Başkanı Özcan'a plaket vermesi ile son buldu.