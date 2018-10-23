Özcan'dan birlik önerisi

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, "Kayısının en önemli eksik ayaklarından bir tanesi olan birlik konusunda ortak bir çizgiye gelinmeli. Çiftçinin bugün kayısıdaki en önemli eksik ayağı bu, bizim bir birliğe ihtiyacımız var” dedi.

MTB Başkanı Ramazan Özcan, kayısı ve lisanslı depoculukla ilgili gelinen son aşamayı değerlendirdi. Lisanslı depoculukta projenin 18 milyondan 20 milyonun üstüne çıktığını belirten Özcan, buna rağmen damga vergisinin tahakkukunu gerçekleştirdiklerini ve ilk taksiti yatırdıklarını dile getirerek, projenin takipçisi olduklarını belirtti. Özcan, “Lisanslı Depoculukta ciddi bir mesafe aldık. Şuanda göreve geldiğimizden bu yana öncelikle Kalkınma Bakanlığının tahsis ettiği hibe program dahilindeki 12 milyon TL'nin dışında kalan buradaki finansman problemini çözmek için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki LİDAŞ ile bu sorunu çözdük. Süre uzadığı için projeye ayrılan 18 milyon 600 bin şimdi yeniden Türkiye'de yaşanan ekonomik sıkıntılardan dolayı yeniden güncellendi ve proje 20 milyon TL'nin üstüne çıktı. Ama bu arada biz çalışmalarımızı bu konuda hızlandırdık, özellikle burada izlenecek yol yer tahsisi ve tahakkuk eden damga vergisinin maliye tarafından Ticaret Borsası ile yapılan bir çalışmayla tahakkuk edilip ödenmesiydi. Biz ilk olarak Damga vergisinin tahakkukunu gerçekleştirdik ve ilk taksitini de geçen hafta ödedik. Valilik koordinesinde yapılan toplantı sonrası 1. ve 3. OSB arasında kalan bölgede 26 dönümlük bir alanla ilgili bir talepte bulunduk. Yer tahsisini bitirmek üzereyiz. Valilik ve OSB yönetimi ile beraber yer tahsisini yaptıktan sonra, hemen fizibilite çalışmaları ve proje ihalesi aşamasına geleceğiz. Bununla ilgili de Fırat Kalkınma Ajansı'yla gerekli çalışmaları yapıyoruz. Bunun ardından en kısa süre içerisinde bunun inşaat ihalesine çıkmayı planlıyoruz. Bu projenin gerçekleşmesi noktasında en ufak bir engel söz konusu değil. Bizler bu projenin devam etmesini istiyoruz, bu saatten sonra da bu projenin durmasına asla müsaade etmeyeceğiz. İnşaat ihalesinin ardında projenin tamamlanması ile ilgili bir takvim belirleyeceğiz” şeklinde konuştu.

Kayısı birliği ile ilgili son günlerde yapılan tartışmalara da değinen Özcan, "Üretici birlikleri ürünün piyasadaki pazar gücünü arttıran en önemli örgütlenme metotlarıdır. Bugün Türkiye'de bu konuda başarılı olmuş ve ciddi anlamda bir mesafe almış birliklerimiz var. Kayısı Birlik Malatya'da çok kötü bir örneğe dönüştü. Önceki dönemlerde Kayısı Birliğine önemli sermayeler aktarıldı. Bu sermayeler en sonunda şirket zarara uğradığı için de artık hükumetler Kayısı Birliği kapatmak zorunda bıraktılar. Ama bu örnek bundan sonra da kötü olacak anlamına gelmez. Mutlaka Malatya'nın kayısının en önemli eksik ayaklarından bir tanesi olan birlik konusunda ortak bir çizgiye gelmeli. Üretici ve çiftçiyi koruyan, kollayan ve örgütleyen bir Birlik kurulmalı. Çiftçinin bugün kayısıdaki en önemli eksik ayağı bu! Bunu da tamamlanması için herkesin üstüne düşeni yerine getirmesi ki, bizim bir Birliğe ihtiyacımız var, örgütlü ve güçlü bir Birliğe ihyacımız var demeli. Ama bu konsept olarak geçmişteki Kayısı Birliği gibi olmamalı. Bu kuruluş Türkiye'deki başarılı Birliklerden örnek alınarak kurulmalı” diye konuştu.