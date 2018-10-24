Özcan'dan Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne ziyaret

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bölge Müdürü Havva Eksilmez, “Başkanımızın bize olan ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Yeni hizmet binamızda gümrük hizmetlerinin tüm gereklerini karşılayan bir alanda hizmet vermeye başladık. Bu vesile ile Malatya'ya hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

MTB Başkanı Ramazan Özcan ise Malatya'nın turizmi noktasında ve ekonomi noktasında gelişmesine katkıda bulunduklarını dile getirerek “Malatya'daki organizasyonlarla Dünyadaki Gümrük anlaşmalarının içerisinde bulunan 180 ülkeden yaklaşık 80 ülkeden misafirleri Malatya'da ağırladılar. Hem Malatya'nın turizmi ticareti hem de Malatya'daki özelikle Malatya'nın ekonomisi ile ilgili olan alanın tamamında gelen misafirleri ağırlayarak Malatya'nın tanıtımı konusunda çok önemli bir hizmet verdiler. Kendilerine de kayısı ile ilgili yaptığı çalışmalardan çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Özcan, Malatya'da bu tür organizasyonları uzun zamandır göremediklerini ve önümüzde bu tür organizasyonlarda ev sahipliği yapmakta memnuniyet duyacaklarını söyleyerek, “Bunlar çok önemli işler Malatya uzun zamandır böyle çok kapsamlı organizasyona ev sahipliği yapmamıştır. Gerek dönemin Gümrük ve Ticaret Bakanımız Bülent Tüfekci'ye gerekse de bölge müdürümüze bu konuda Malatyalılar adına çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonra da bu organizasyonlara özellikle ev sahipliği yapacağız ve yapmaya da devam edeceğiz kendileri ile de yakinen sıkıntı ve problemler ile ilgili temas halindeyiz görüş alışverişi yapıyoruz. Gümrükleme bizim sektör açısından çok önemli şimdiye kadar her an bir sorun ve problem yaşamadık. Bundan sonra da inşallah doğabilecek sorunları kendisine aksatıp sorunları çözmeye çalışacağız” diye konuştu.