haftasında sahasında Bursaspor’a 4-2 yenilen Evkur Yeni Malatyaspor’da ağızları bıçak açmıyor. Başkan Gevrek ise yaptığı açıklamada taraftarın protestosunu normal karşıladığını söyledi.

Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, İHA muhabirine yaptığı açıklamada yeni statlarında oynadıkları ilk maçta sahadan yenilgiyle ayrılmalarına çok üzüldüğünü kaydederek, “Yeni stadımızdaki ilk maçta sahadan galibiyetle ayrılmak isterdik ama olmadı. Tabii bu maçın öncesinde yaşanan bazı hadiselerden dolayı takım maça farklı bir havada çıktı. Keşke teknik ekibimiz kaçarcasına gitmeseydi. Zaman kimin haklı, kimin haksız olduğunu er veya geç ortaya çıkaracaktır. Ben sadece şunu bilir şunu konuşurum, kişinin en büyük cezalandırıcısı vicdanıdır. Bu takım yeni stadındaki ilk maça bu şartlarda çıkmamalıydı. Maça gelecek olursak, özellikle ilk yarıda iyi oynayamadık. Bursaspor’un attığı ilk gol ve ikinci yarıya başlarken tesadüfi gelişen pozisyonda bulduğu gol gardımızı düşürdü. Ancak buna rağmen skoru 4-2 yaptık ve yüzde yüzlük pozisyonlar bulduk. Ben takımımızın kalitesine inanıyorum. İyi bir teknik adam dokunuşuyla daha farklı bir görüntü ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum” dedi.

“Bu taraftar şampiyon olduğumuzda da bizi alkışladı”

Gevrek, maç içerisinde taraftarın kendisini istifaya davet etmesiyle ilgili de şunları söyledi:

“Tabii yeni stadınızdaki ilk maç ve taraftar haklı olarak galibiyet bekliyor. Ortaya böyle bir sonuç çıkınca ister istemez bir protesto oldu. Taraftarın protestosunu normal karşılıyorum, iyi niyetli eleştirilere sonuna kadar açığız. Bu taraftar şampiyon olduğumuzda da bizi alkışladı. Bu tür şeyler beni üzmez, beni üzen yüzümüze gülüp de arkamızda iş çeviren kişilerin varlığı. Ne yazık ki içimizde de bazı olumsuzluklara çanak tutanlar var. Onlara şunu söylüyorum, Malatyaspor nasıl 3 yılda 2 şampiyonluk yaşadı ise bu sene de ligi en iyi yerde tamamlayacaktır. Seneye de Avrupa kupalarına katılma hedefimizi gerçekleştireceğiz Allah’ın izniyle. Unutulmasın ki henüz ligin 5. haftası ve 4 puanımız var. Söylediğim gibi zaman her şeyin ilacıdır.”

“Herkesin kalitesini kabulleneceği bir teknik adamla anlaşacağız”

Başkan Adil Gevrek, teknik adam konusunu da en kısa zamanda çözeceklerini ifade ederek, “Camiamız rahat olsun. Bize yakışacak, herkesin kalitesini kabulleneceği bir teknik adamla anlaşacağız inşallah. Şuan birkaç isim üzerinde duruyoruz. Önümüzdeki hafta oynayacağımız Karabük maçına yeni hocamızla çıkacağız” diye konuştu.