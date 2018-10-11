(Özel Haber) Askıda ‘çay-simit' uygulaması vatandaşların yüzünü güldürdü

İnönü Üniversitesinde bazı kantinlerde ‘Askıda Çay-Simit' projesi hayata geçirildi. Projeyle birlikte parası olmayan vatandaşlar ücretsiz çay ve simit alabiliyor.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Hastane Kantini ile kampüste bulunan Botanik Kafe ve Hukuk Fakültesi kantinlerinde ‘Askıda Çay-Simit' projesi başlatıldı. Sosyal medya üzerinden kurulan Eski Malatya Aşkı Grubunu yöneten Nedim Ulubaba tarafından başlatılan proje, Malatya'da bir ilk oldu. Hastane kantininde başlatılan proje, İnönü Üniversitesi Genel Sekreteri Hakan Erkuş'un da bilgisi dahilinde üniversite içerisindeki kafelerde de faaliyete geçti.

Türkiye'de ilk defa Malatya'da başlattıkları proje ile alanın da verenin de birbirlerini görmediğini ifade eden Ulubaba, “Öğrencilerden güzel tepkiler aldık. Projemiz tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak hayata geçirildi. Burada durumu iyi olmayan öğrencilerimiz, hasta yakınlarımız proje ile askıda olan çay ve simitleri ücretsiz olarak alabilecekler. Projemize destek veren el de, alan el de birbirini görmüyor” şeklinde konuştu.

Üniversitede memur olan Aycan Şahin de, sosyal medya gurubunda böyle bir projeyi açıkladıklarında her kesimden destek aldıklarını ve sonrasında ise yetkililerle de görüşüp askıda çay-simit uygulamasını kantinlerde hayata geçirdiklerini söyledi.

Fırınlarda başlatılan Askıda Ekmek projesinden ilham aldıklarını belirten Şahin, “Sosyal medya üzerinde bir anket yaptık. Onlarda bizlere ‘Askıda çay- simit' olmalı dediler. Bizlerde soysal paylaşım sayfalarımızda paylaştık ve güzel bir proje oldu. Türkiye ilk defa ‘Askıda Çay-simit' projesi hayatta geçirilmiş oldu' diye konuştu.

Öğrenciler ise projenin çok güzel olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Ülke olarak birlik ve beraberliğe önem verdiklerini ifade eden öğrenciler, bu uygulamanın da paylaşma duygusu ön plana çıkardığını söyledi.