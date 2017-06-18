Malatya’nın hedefleri doğrultusunda anlaşabileceğimiz, bizi hedefe taşıyabilecek kişiyi aldık. Transferde de bu aşamadan sonra hocanın listesiyle hareket edeceğiz” dedi.

Nurettin Soykan Tesisleri’nde İHA’ya konuşan Gündüz, Ertuğrul Sağlam’ın Malatya’ya gelişi ve transferdeki son durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

Tesislerde incelemelerde bulunarak eksikleri tespit ettiklerini belirten Gündüz, “Hocamız Malatya’ya hayırlı uğurlu olsun. Türkiye’nin en iyi hocalarından birini aldık. Malatya’nın hedefleri doğrultusunda anlaşabileceğimiz, bizi hedefe taşıyabilecek kişiyi aldık. Bugün tesisleri geziyoruz, eksiklerimizi tespit ediyor hocamız. Nelerin yapılması gerektiğini belirliyor. Hocamız, tesisler ve stadın son durumunu inceleyecek ve daha sonra tekrar döneceğiz” ifadelerini kullandı.

“Bu aşamadan sonra hocanın listesiyle hareket edeceğiz”

Transferde önemli isimlerle görüşme halinde olduklarını belirten Basın Sözcüsü Gündüz, “Önemli isimlerle görüşüyoruz. Biliyorsunuz hocamız gelmeden önce 4 transfer yapmıştık. Artık bu aşamadan sonra hocanın listesi ve öngörüsüyle hareket edeceğiz. Hocam listesini verdi, biz de onun üzeriden çalışmalara devam ediyoruz. Bu takımın Süper Lig’deki ilk yılında ligde kalması çok büyük bir başarıdır. Ne kadar yeni takım oluşturursanız oluşturun, ne kadar iyi futbolcular alırsanız alın ilk sezonunuzda ligde kalmanız çok büyük başarıdır. Tabii başkanımızın dediği gibi üçüncü yılın sonunda bizim UEFA hedefimiz var. Hocamızla da bunu paylaştık. İnşallah bu hedefi gerçekleştirebiliriz” diye konuştu.