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27 Kasım 2017 12:19

(Özel Haber) E.Yeni Malatyaspor kulüp başkanından Çilingiroğlu’na sert yanıt

E.

(Özel Haber) E.Yeni Malatyaspor kulüp başkanından Çilingiroğlu’na sert yanıt

27 Kasım 2017 12:19

Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, Beşiktaş maçı sonrası sosyal medya hesabı üzerinden Malatya ile ilgili yaptığı yorumla tepki çeken futbol yorumcusu Kaya Çilingiroğlu’na sert bir açıklamayla cevap verdi.


İHA’ya konuşan Gevrek, Çilingiroğlu hakkında gerekirse hukuki girişimde bulunacaklarını söyledi. Çilingiroğlu, Beşiktaş ile golsüz sona eren maç sonrası sosyal medya hesabından, "Malatyaspor ve benzeri futbol anlayışı olan takımlar Süper Lig’e yakışmıyor!!!" yorumunu yapmıştı.



"Maç yorumu bile yapmaktan acizsin"


Hiç kimsenin 3 milyon taraftarı bulunan koca bir camiayı lekeleyecek, küçük düşürecek yorum yapma hakkına sahip olmadığını belirten Adil Gevrek, “Bugün ülkemizde futbolu konuşan, tartışan isimlere baktığımızda yanlış giden bazı işlerin neden olduğunu anlarız aslında. Milyonları ilgilendiren, kitleleri peşinden koşturan bir spor branşını konuşan, tartışan isimlerin özenle seçilmesi gerekir diye düşünüyorum. Beşiktaş maçı sonrası yorum yapan Kaya Çilingiroğlu, Malatyaspor gibi takımların Süper Lig’e yakışmadığını söylemiş. Niye, çünkü o akşam Beşiktaş’tan 3 gol yemeyip, Kaya Bey’e uykusuz bir gece geçirttik. Malatyaspor o akşam Beşiktaş karşısında direnmeyecek, koşmayacak ve rakibine farklı mağlup olacaktı ki Süper Lig’e yakışsın. Futbol yorumcusu olduğunu söylüyorsun ama maç yorumunu bile doğru düzgün yapmaktan acizsin" dedi.



"Hukuki girişimlerimizi başlatacağız"


Gevrek, mücadelede galibiyeti kaçıran tarafın Yeni Malatyaspor olduğunu belirterek, "Müsabaka sonrası Teknik Direktör Şenol Güneş de bu yönde konuştu zaten. Bunları geçelim, hem sana mı kalmış Malatyaspor’un Süper Lig’e yakışıp, yakışmadığını tartışmak. Kimin nerelere yakışmadığını tartışacak olsak herhalde bundan en büyük zararı hiçbir futbol kariyeri olmadan devlet televizyonunda yorum yapan sen görürsün. Malatyaspor’u konuşman için önce ağzını yıkayıp 3 defa çalkalaman lazım. Futbol arenası magazin dünyasına benzemez. Magazin dünyasının sahte sahnesinde aldatmalar, gönül çalmalar normal karşılanabilir ama kitleleri ilgilendiren futbol dünyasında, hele de Malatyaspor gibi büyük bir camiada buna asla müsaade edilmez. O sözlerin için acilen tüm Malatya halkından özür dilemeni bekliyoruz, aksi halde hukuki girişimlerimizi başlatacağız” diye konuştu.




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