(Özel Haber) Gürcü hastalar sağlıklarına Malatya'da kavuştu

Gürcistan'da yaşayan ve ortopedik rahatsızlığı bulunan birçok hasta, sağlıklarına kavuşmak için Malatya'ya geliyor. Son olarak doğuştan rahatsızlığı bulunan 2 çocuk hasta, Malatya'da başarılı bir operasyonun ardından artık rahat bir şekilde yürüyebilecek.

Son dönemlerde Gürcistan'dan Malatya'ya sağlık için gelen hastaların sayısı her geçen gün artıyor. Şu ana kadar 140 Gürcü hastaya müdahale ettiklerini ifade eden Gözde Hastanesi Ortopedi Uzmanı Dr. Caner Cengiz Turan, artık Gürcistan ile bir bağlarının olduğunu söyledi. Turan, son olarak Gürcistan'da yaşayan çocuk hastalar Sopiko Mdivnishvili ve Mariam Tarugashvili'nin Malatya'da gerçekleştirilen başarılı bir ameliyatla eski sağlıklarına kavuştuğunu dile getirdi. Turan, müdahale ettikleri Gürcistan uyruklu Sopiko'nun ayağında 8 yaşından itibaren ciddi bir boyuta eğrilik oluştuğunu ve yürümesinde sıkıntılar yaşadığını belirtti. Hastanın, Gürcistan'da gittiği tüm kliniklerde tedavi edilmediğini belirten Turan, "Bizle bağlantıya geçildi, biz de gerekli tedavisini yaptık ve yaklaşık 5 gün önce ameliyatını gerçekleştirdik. Bu sırada sosyal medyadan da canlı yanın yaptık ve tüm Gürcistan'da yaklaşık 550 bin kişiye erişim sağlandı. Binlerce yorum aldık ve aynı şekilde rahatsızlığı bulunan birçok hasta bizle irtibata geçti" şeklinde konuştu.

Turan, maddi olarak Malatya'ya gelemeyecek bazı hastaların da bulunduğunu belirterek, Gürcistan'daki hekimlerle birlikte bazı ameliyatları da orada yaptıklarını dile getirdi. Yine ameliyat ettikleri Mariam Tarugashvili'nin de çocukluğundan beri ortopedik rahatsızlığı olduğunu ve yürümede zorluk çektiğini belirten Turan, bu hafta içerisinde aynı şekilde 5 hastanın Malatya'da ameliyat edildiğini ve sağlıklarına kavuştuğunu söyledi.

Hasta yakınları ve hastalar ise Gürcistan'da yapılmayan ameliyatı Malatya'da yapıldığını belirterek doktor ve ekibine teşekkür etti.