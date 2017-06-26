Efsane filmin en az kendisi kadar unutulmaz ve dahiyane olan okuldan kaçış planı sahnesinde filmin çekildiği Adile Sultan Kasrı’nın krokisini ve sonunda Mahmut Hoca’ya yakalanmakla biten kaçış planını tahtaya çizen kişinin filmde de Dilaver adıyla rol alan ve asıl mesleği mühendislik olan Dilaver Gür olduğu ortaya çıktı.

Aslen Malatyalı olan ve İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesinde mühendislik okuduğu sırada Hababam Sınıfı filminde oynamaya başlayan Dilaver Gür, filmin 3. serisi olan “Hababam Sınıfı Uyanıyor”da yönetmen Ertem Eğilmez’in isteği üzerine kaçış planını tahtaya kendisinin çizdiğini söyledi.

Evinde ağırladığı İHA muhabirlerine, Hababam Sınıfı ve yıllardır birçok insanın merak etiği kaçış planı sahnesinin bilinmeyen yönü hakkında özel açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu Dilaver Gür, daha önce hiçbir yerde bulunmayan özel fotoğraflarını da İHA için sergiledi.

“Hababam Sınıfı maceram gazetedeki ilanı görünce başladı”

Oyunculuk kadar mesleği gereği resim sanatında da başarılı olan Gür, ilk olarak Hababam Sınıfı serüvenin nasıl başladığını anlatarak, “Ben, o dönemde İstanbul’da mühendislik tahsilimi yapıyordum. Bir gazetede Hababam Sınıfı’nın çekileceği ve farklı tiplere ihtiyaç duyulduğu yönünde bir ilan görünce hemen filmin çekileceği mekana gittim. Ben oraya gittiğimde yüzlerce kişi vardı, bir ara geri dönmek için tereddüde düştüm ama sonra vazgeçtim. Uzun bir bekleyişin ardından da jürinin karşısına çıktık. Jüride Adile Naşit, Münir Özkul, Tarık Akan, Kemal Sunal, Ertem Eğilmez gibi efsane isimleri karşımda görünce şok oldum. Daha sonra jüri bana birkaç tane soru sordu ve ‘Biz size döneceğiz’ diyerek beni gönderdiler. Bir süre sonra da ‘Filmde oynamanız kararlaştırılmıştır’ diye bir mektup geldi. Ben de mektubu alır almaz soluğu filmin çekileceği mekanda aldım. Böylelikle bu serüvenim de başladı” ifadelerini kullandı.

“Benim için çok büyük bir şerefti”

Kemal Sunal’dan Halit Akçatepe’ye, Tarık Akan’dan Münir Özkul’a kadar birçok efsanenin oynadığı Hababam Sınıfı’nın ilk üç serisinde oynadığını belirten Gür, Hababam Sınıfı’nda oynamanın kendisi için çok büyük onur ve şeref olduğunu söyledi.

“Filmi üç kuşak daha severek izler”

Filmin üzerinden yaklaşık 40 yıl geçmesine rağmen aynı heyecanla ve sevgiyle izlendiğini aktaran Gür, bu filmi 3. kuşak izliyor. Film ilk çıktığında ben annem ve babamla seyretmiştim. Daha çocuklarımla izledim şimdi de torunlarımla birlikte izliyorum. Bu herhalde, üç kuşak daha devam eder diye düşünüyorum” dedi.

“Ertem Eğilmez bana ‘Hadi mühendis bey şuraya bir kaçış planı yap” dedi”

Gür, Hababam Sınıfı Uyanıyor filminin en ilginç sahnelerinden olan okuldan kaçış planını okulun krokisi ile birlikte kara tahtaya kendisinin çizdiğini ifade ederek o anları anlattı. Gür, “Hababam Sınıfının bir okuldan kaçış sahnesi çekilecekti ve bir plan yapılması lazımdı, kaçışın nasıl yapılacağına dair. O sırada Yönetmen Ertem Eğilmez bana, ‘Hadi mühendis bey şuraya bir kaçış planı yap” dedi. Ben de elime tebeşiri aldım ve doğaçlama olarak çizmeye başladım. Hem o sırada mühendislik okumamdan hem de resme ilgili olmamdan dolayı ortaya güzel bir eser çıkardım. O zaman filmin çekildiği Adile Sultan Kasrı’nı olduğu gibi tahtaya geçirdim. Şimdi bana o resmi yap deseler belki o duyguyu veremem ve aynı resmi çizemem. Çünkü o zamanın duygusu ve heyecanı farklıydı. Resim o kadar güzel ve unutulmaz ki insanlar hala merak ediyor bu resmi kim yapmış diye. Bu çok güzel bir şey” diye konuştu.

“Filmde oynadığım için okulu bir yıl geç bitirdim”

Hababam Sınıfı maceralarını anlatırken zaman zaman duygularına hakim olamayan Gür, sözlerini şu cümlelerle bitirdi:

“Ben hem bu efsane filmde oynadığım için hem de 40 yıl sonra bile böyle hatırlandığım için çok ama çok mutluyum. Hababam Sınıfı benim okul hayatımda 1 yılımı aldı, okulu bir yıl geç bitirdim ama olsun iyi ki de olmuş, iyi ki de o gün oraya girmişim ve oynamışım."