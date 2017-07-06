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06 Temmuz 2017 10:45

(Özel Haber) Kavurucu sıcaklara dayanamayan esnaftan ilginç çözüm

Malatya’da kavurucu sıcaklardan bunalan bir esnaf buzdolabına girerek serinlemeye çalışıyor.

(Özel Haber) Kavurucu sıcaklara dayanamayan esnaftan ilginç çözüm

06 Temmuz 2017 10:45


Hava sıcaklığının gündüz 50 dereceye kadar çıktığı Malatya’da sıcaktan bunalan vatandaşlar ilginç çözümler üretiyor. Aşırı sıcağa karşı farklı önlemler alanlardan biri de Battalgazi ilçesine bağlı Melekbaba Mahallesi’nde esnaflık yapan Ömer Fişenkçi, dayanılmaz sıcaklara karşı koyamayınca çareyi iş yerine buzdolabı getirmekle buldu.


Sıcaklığın aşırı olmasından dolayı çalışmakta zorlandığını kaydeden Fişenkçi, “İş yerinde iki tane buzdolabım var birinde soğuk içecekler bulunduruyorum diğerine ise ben giriyorum ve burada serinliyorum” ifadelerini kullandı.


Kendisini buzdolabında görenlerin şaşırdığını ifade eden Fişenkçi, “Ben hayatımda böyle bir sıcak görmedim. Bu sıcaklıklarla başka türlü baş edilemez. İş yerinde zamanımın çoğu buzdolabında geçiyor. Sıcaklıklarla baş edemeyen herkese bu yolu öneririm” diye konuştu.




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