(Özel haber) Malatyalı ‘Japon Dede’ görenleri şaşırtıyor

71’lik dede hareketlerdeki kıvraklığıyla da usta Kung Fu’culara bile taş çıkartıyor.

Malatya’nın en işlek yerlerinden olan Cumhuriyet Çarşısında ayakkabı boyacılığı yapan 71 yaşındaki Fahrettin Güler’i Malatyalılar Japon Dede olarak biliyor. Japonya’da bir uhu fabrikasında 5 yıl kaldıktan sonra Malatya’ya dönen Fahrettin dede geçimini ayakkabı boyacılığı yaparak sağlıyor.

Malatyalıların neşesi haline geldi

Mesai saatlerinde fırsat buldukça Japonya’da kaldığı süre içerisinde öğrendiği Kung Fu hareketlerini sergileyen namıdiğer Japon Dede, başta çarşı esnafı olmak üzere bütün Malatyalıların neşesi oluyor. Ayakkabısını boyatmak için özellikle Japon Dedenin mekanına gelen vatandaşlar Japon Dededen kendilerine özel olarak gösteri yapmasını istiyor.

Müşterilerine özel gösterimin yanında Japonya’da yaşadığı anıları da anlatan Japon Dede bazı müşterilerinden de bu nedenle özel bahşiş alıyor. Tam bir Bruce Lee hayranı olduğun söyleyen Fahrettin Dede, Kung Fu’yu Japonya’da kaldığı süre içerisinde öğrendiğini kaydetti.

Malatya’da çok tanındığını dile getiren Fahrettin Dede, vatandaşların kendisinin çok sevdiğini ifade etti.