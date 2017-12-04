(Özel Haber) Yaşlıları ‘Baş Tacı’ ettiler

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, proje kapsamında ulaşılan ve düzenli olarak evde bakımları yapılan 44 kişiden biri olan Mehmet Amca’ya evinde sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Yeşilyurt Belediyesinin ‘Baş Tacı Projesi’yle 44 yaşlı vatandaşa evde bakım hizmeti ulaştırıldığını ifade eden Polat, yaşlıların geçmiş ile bugün arasında köprü vazifesi gördüğünü söyledi. Polat, “Şimdi Mehmet Amca diyaliz hastası, dolayısıyla iş görme imkanı yok. Evin yükü de bahçenin yükü de Hafe Teyze’ye kalmış durumda, kendisi ilgileniyor. Yaklaşık 20 yıldır Malatya’da tedavi dolayısıyla bulunuyor. Biz Baş Tacı Projesi kapsamında böyle bakıma muhtaç 44 yaşlımızın bakımını gerçekleştiriyoruz. Ayda bir sefer evlerini ziyaret ediyoruz, ev temizliklerini yapıyoruz, mutfak temizliklerini yapıyoruz, kişisel bakımlarını yapıyoruz. Bizim burada çalışan arkadaşlarımızdan birisi kuaför. Tabi bu kapsamda tıraşlarını da gerçekleştiriyoruz. Tabi biz bir dua yeter diyoruz. Ak belediyeciliğin mantığı bu. Klasik belediyecilik hizmetlerinde Yeşilyurt çok önde bir belediyedir. Yıllık nüfusu 15 bin artan bir belediye. Her yıl düzenli olarak 12 bin ile 15 bin arası nüfus artışa sahibiz. 3 yılda 50 bin gibi bir rakama tekabül ediyor. Bir yandan Yeşilyurt bu şekilde büyürken ama sorunsuz bir şekilde büyürken, altyapı, yollar ve parklar ile ilgili de hiçbir eksik bırakmadan büyüyor. Diğer taraftan da sosyal belediyecilik alanında da fark oluşturuyoruz. Doğrusu da farklılık da klasik belediyeciliğin ötesinde gerçekleşecek. ‘Keşke’ Projemiz, ‘Hoş geldin Bebek’ Projemiz, ‘Yeşilyurt Gurbet Değil’ Projemiz ve bugün ziyarette olduğumuz gibi Baş Tacı Projemiz bu projelerimizden birisi. Biz Yeşilyurt Belediyesi olarak kimsesizlerin kimsesiyiz, fakir fukaranın sesiyiz. Bugünde Mehmet amcamız ve Hafe teyzemizi ziyarete geldik, onlarla hal hatır etmeye geldik, dualarını almaya geldik” dedi.

“O büyük başkana, Cumhurbaşkanımıza kurban olurum”

Diyaliz hastası Mehmet Macit ise daha önceden bu tür hizmetlerin olmadığını söyleyerek, Cumhurbaşkanına ve devlete teşekkür ettiğini belirtti. Mehmet Macit, “Çocuklarım yok, ben Malatya’ya gideceğim, bu diyaliz için. Kış dolayısıyla köyde olamam, ‘ben ne yapacağım’ dedim. Şimdi köyde çalışıyoruz, zorla geçiniyoruz. Malatya’da ne yapacağız dedim. Emin ol böyle Allah bir kapıyı kapar, birisini de açar. Ya işte bu adamlar açtılar bize. Bizim gibi hele bir hasta, bizim gibi garibanlara. İmkanı olmayanlara siz de kendiniz bu kadar yaş gördünüz böyle bir şey gördünüz mü Allah aşkına. Hükümetimize kurban olayım, o büyük başkana, Cumhurbaşkanımıza kurban olurum, Ona bana yardım ettiği için değil, bütün Türkiye’ye vatanımıza böyle sahip çıktığı için teşekkür ediyorum” diye konuştu.