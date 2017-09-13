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13 Eylül 2017 12:13

(Özel Haber) Yüksek rekolte kayısı fiyatlarını yarı yarıya düşürdü

Dünya kayısı başkenti olarak bilinen Malatya’da kayısı rekoltesinin bu yıl yüksek olması nedeniyle kayısı fiyatlarında düşüş yaşanıyor.

(Özel Haber) Yüksek rekolte kayısı fiyatlarını yarı yarıya düşürdü

13 Eylül 2017 12:13

Ürünlerini satmak için pazara getiren üreticiler, düşük fiyat karşısında hayal kırıklığı yaşayarak duruma tepki gösterdiler.


Kentte yaklaşık 50 bin ailenin geçim kaynağı olan kayısıda hasat sezonu tamamlanırken, üreticiler yaklaşık 2 ayda büyük emek vererek topladıkları kayısıları Büyük Şire Pazarına getirmeye başladı.


Büyük umutlarla pazara gelen ancak ihracatçıların talep ettiği fiyat karşısında şaşkınlık yaşayan üreticiler, düşük fiyata tepki göstererek geçen seneye göre yarı yarıya düşen fiyatlarla kayısıdan kar elde edemeyeceklerini ifade ettiler.


Geçen sene 7 TL’den sattığı ürüne bu yıl 4.5 TL istediğini ancak alıcı bulamadığını söyleyen üretici Abdullah Sarıçiçek, yarı yarıya düşen fiyatlardan dolayı işçi parasını dahi çıkaramadığını belirtti.


Bu sene kayısı rekoltesinin fazla olmasından ve kayısıların kalitesiz olmasından dolayı fiyatların yarı yarıya düştüğünü aktaran Pazar esnafı Mehmet Yentürk ise sarı kayısı fiyatının 5 ile 10, siyah kayısının ise 4 ile 15 TL arasında değiştiğini dile getirdi.


Üreticiler olarak bu sene düşük fiyattan dolayı emeklerinin karşılığını alamadıklarını ifade eden bir diğer kayısı üreticisi Ahmet Keskin de, yüksek rekoltenin fiyatları aşağı çektiğini kaydederek, tek temennilerinin fiyatların tekrardan yükselmesi olduğunu söyledi.




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