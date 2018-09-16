Özel İbrahim Yücel Okullarının açılışı gerçekleştirildi

Kendirli Mahallesi Sivas yolu 7. Kilometre de yer alan Özel İbrahim Yücel Okullarının yeni kampüsü gerçekleştirilen tören ile açıldı.

Açılışa CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, CHP İl Başkanı Enver Kiraz, İbrahim Yücel Okulları Kurucu Müdürü Rıfat Yücel, öğretmenler, öğrenci ve veliler katıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Kurucu Müdür Rıfat Yücel, “2015 yılında çıktığımız eğitim yolculuğunda, denizde bir damla kumsalda bir kum tanesi de olsa ülkemizin eğitimine ve aydınlık yarınlarımıza katkı sunacak olmak bizleri heyecanlandırıyor demiştik. Aradan 13 yıl geçti. Bizim heyecanımız hiç tükenmedi. Hep daha iyi eğitim-öğretim tartışmasını içimizde canlı tuttuk. Eğitim faaliyetlerimizi planlarken velilerimiz, öğrencilerimiz ve tüm paydaşlarımız ile ekip olduğumuzu unutmadık, birlikte hareket ettikçe de heyecanımız hep canlı kaldı. Bu da bize başarıyı getirdi” şeklinde konuştu.

Programda konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'da, böyle bir eğitim kurumunun Malatya'ya kazandırılmasının kendilerini gururlandırdığını ifade ederek “Eğitim her şeyin başında geliyor, eğitim her şeyin ilacı. Şuan yaşananlara baktığımızda eğitimin ne kadar önemli olduğunu hep birlikte görüyoruz” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından kurdele kesimi ile Özel İbrahim Yücel Okullarının yeni kampüsü 2018-2019 eğitim-öğretim yılı öncesinde açılışını gerçekleştirildi. Kurdele kesiminden sonra konuklar okulu gezerken, program öğrencilerin bir birinden güzel gösterileri ile sürdü.