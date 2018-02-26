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26 Şubat 2018 10:00

(Özel) İlmik ilmik işlenen yorganlara ilgi azalıyor

Bir dönem evlerin vazgeçilmezlerinden olan el yapımı ipek ve yün yorganlara ilgi hazır yorganların yaygınlaşması nedeniyle her geçen gün azalıyor.

(Özel) İlmik ilmik işlenen yorganlara ilgi azalıyor

26 Şubat 2018 10:00


Yorgancılık mesleğinin son temsilcilerinden Osman Sözen, büyük emeklerle üretilen el yapımı yorganların hazır yorganlara göre pek çok avantajı olmasına rağmen genç nesiller tarafından tercih edilmediğini söyledi.


Binlerce ilmik atılarak, kendine has işlemeleriyle dikilen el yapımı yorganlar, bugünlerde eski popülerliğini kaybetmiş durumda. Teknolojinin yaygınlaşmasıyla her eve giren hazır yorganlar el yapımı yorganların yerini aldı.


Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 38 yıldır yorgan diken Osman Sözen, el yapımı pamuk ve yün yorganların yeni nesil tarafından pek rağbet görmediğini söyledi. Çıraklık dönemiyle birlikte 48 yıldan bu yana yorgancılıkla uğraştığını kaydeden Sözen, el yapımı yorganların hem sağlık açısından hem de estetik görünümüyle hazır yorganlardan daha güzel olduğunu kaydetti.


“Boyun fıtığı bu hazır yorganlardan kaynaklanıyor”


Hazır yorganların yatarken terlettiğini ve boyun fıtığı başta olmak üzere birçok hastalığa davetiye çıkardığını kaydeden Osman Sözen, “Ninelerimizin, babaannelerimizin yaptığı o yün ve pamuk yorganlar yok artık. Günümüzde hazır silikon yorganlar kullanılıyor. Bu yorganlar da çeşitli hastalıklara yol açıyor. Mesela boyun fıtığı bu hazır yorganlardan kaynaklanıyor. Gece terletince bu soruna yol açıyor. Bence bir zaman sonra yeniden eskiye dönülecek. Şimdi tabi gençler bilmiyor eski yorganları” diye konuştu.


“Meslekte artık çırak yetişmiyor”


Mesleğin kendisine dedesinden kaldığını da belirten Sözen, “Bu meslek bana dedemden kaldı. Ben 62 yaşındayım ve çıraklık da dahil olmak üzere 48 yıldır bu işi yapıyorum. Ne yazık ki meslekte artık çırak yetişmiyor. Gelen hemen parayı soruyor” ifadelerini kullandı.




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