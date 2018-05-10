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10 Mayıs 2018 14:54

‘Özel Olimpiyatlar Bölge Oyunları’na büyük katılım

Doğu Anadolu Bölgesi’nde ilk defa yapılan Özel Olimpiyatlar Türkiye Bölge Oyunlarına İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ev sahipliği yaptı.

‘Özel Olimpiyatlar Bölge Oyunları’na büyük katılım

10 Mayıs 2018 14:54


Özel eğitim gereksinimi olan bireyler ile diğer bireyleri bir araya getiren Türkiye ve tüm dünyada yer alan özel olimpiyatlarda sportif etkinlikler bugün yapıldı. Bölge Oyunları, Doğu Anadolu Bölgesindeki farklı şehirlerden 90 özel sporcuların katılımıyla İnönü Üniversitesi spor tesislerinde gerçekleştirdi. Spor Bilimleri Fakültesi öğretim görevlileri, öğretim üyeleri, fakülte öğrencileri ve antrenörler tarafından organize edilen oyunlarda masa tenisi, basketbol ve atletizm branşları yer alıyor. Organizasyonu “Oyun birlikte, Hayat Birlikte” mottosuyla tüm dünyada yer alan, hatta dünyanın en yaygın sivil toplum kuruluşu ve en büyük amatör spor organizasyonlarından biri olan Special Olympics Türkiye’de özel olimpiyatlar düzenliyor. Oyunlar, İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Tesislerinde özel sporcuların sağlık taraması ve sonrasında ki açılış töreniyle başladı. Daha sonra müsabakalara geçildi ve gün sonunda da ödül töreni ve kapanış töreni düzenlendi.


Oyunlara ev sahipliği yapan İnönü Üniversitesi aynı zamanda il dışından gelen özel sporcuların konaklama ve yemek ihtiyaçlarını da karşıladı.




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