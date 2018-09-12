Özel pullar kervansaray buluşmalarında sergilenecek

Battalgazi Belediyesi tarafından Uluslararası Kervansaray Buluşmaları Melita'dan Battalgazi'ye Tarih-Arkeoloji-Kültür Sanat Günleri'nin 10'uncusu 14 Eylül Cuma günü kortej yürüyüşü ile başlayacak. Kervansaray Buluşmaları kapsamında 15 Eylül Cumartesi günü Malatya'dan gönderilen tüm mektuplar ‘Özel Tarih Damgası' ile Kervansaray Buluşmaları konulu gönderilecek ve Kervansaray Buluşmaları kapsamında Ankara Pul Müzesinden getirilen özel pullar sergilenecek.

Battalgazi Belediyesi sınırları içerisinde ayağa kaldırılan tarihi eserlerin görselleri üzerinden kişisel pullarda Kervansaray Buluşmaları kapsamında yer alacak. PTT Başmüdür Vekili Abdülkadir Berk, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret ederek, yapılacak olan Kervansaray buluşmalarına dair, PTT olarak her zaman yanlarında olduklarını dile getirdi. Berk, bu yıl yapılacak Kervansaray Buluşmasına PTT Teşkilatı olarak katkıda bulunacaklarını ifade ederek “Aynı zamanda hem Kervansaray'a ait hem de büyük bir sergi açacağız. Bu şekilde Malatya halkına hitap etmeyi ve hizmet etmeyi amaçlıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Sosyal ve Kültürel projelere verdikleri destekten dolayı PTT teşkilata teşekkür eden Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise “PTT teşkilatımız Cumhuriyetin öncesinden beri özellikle haberleşme noktasında kendisini kanıtlamış bir kuruluşumuzdur. Bu teşkilatımızda yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde özellikle tarihi mekanlarımızın pul koleksiyonları içerisinde yer alması noktasında Kültür İşlerimizin yapmış olduğu çalışma akabinde Kervansaray Buluşmasını gerçekleştireceğimiz 15-16 Eylül tarihleri arasında PTT Başmüdürlüğümüzle birlikte yapacağımız pul koleksiyonu sergisinde halka arz edeceğiz. Ben bu ilgi ve alakalarından dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Kervansaray Buluşmalarının 14 Eylül Cuma günü saat 18,00'de Öğretmenevi önünde başlayacak kortej yürüyüşüne birlikte başlayacağını ifade eden Gürkan, “Malatya'nın kültürel ve tarihsel mirasının korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasında da Kervansaray Buluşmaları önemli rol icra etmiştir. Bugün Malatya'mızdaki tarihi ve kültürel mirasımızın aslına uygun restorasyonu Kervansaray buluşmaları ile başlamıştır. Bu anlamda Kervansaray Buluşmalarını önemsiyoruz. Tüm halkımızı da Kervansaray buluşmalarına davet ediyoruz. Özellikle Öğretmenevi önünde başlayıp, 15 Temmuz Meydanında kahramanlık türküleriyle devam edecek olan Kervansaray Buluşmalarına tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz” dedi.

Hemen bir gün sonra 15 Eylül'de de Kervansaray'ın kendi mekanında Selçuklu koleksiyonları ve Pul Koleksiyonları ve diğer sergilerle ilgili ve açılış törenlerine tüm halkımızı davet ediyoruz. Ben bu anlamda PTT Başmüdür Vekilimizi ve ekibini kutluyorum. Netice itibariyle Kervansaray Buluşmalarına ve Kültürel ve sosyal projelere göstermiş oldukları ilgi ve duyarlılıktan dolayı kendilerini tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kervansaray Buluşmalarının diğer bir öneminin de Malatya'nın 1101 yılı itibariyle fetih yıldönümü olduğunu aktaran Gürkan, “Bir daha düşman eline düşmemek üzere artık Türk İslam Medeniyetine geçen Malatya'mız 917'inci fetih yıldönümünü de icra edeceğiz. Kervansaray buluşmalarımızı da Malatya'nın fetih gününe hep denk getirdik. Bu yıl 10'uncusunu icra edeceğimiz Melita'dan Battalgazi'ye Kültür-Sanat- Tarih- Arkeoloji günleri Kervansaray Buluşmamızın Malatya'mıza ve Türkiye'nin Kültür Mirasına hayırlı uğurlu olmasını temenni ederken, tüm hemşehrilerimizi de programlarımıza icabet etme noktasında davetimi de buradan ifade etmek istiyorum” diye konuştu.