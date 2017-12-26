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26 Aralık 2017 14:38

Özel sporcular için ödül töreni

Malatya Sesiz Adımlar Spor Kulübü adına düzenlenen ödül töreninde özel sporculara ödüller verildi.

Özel sporcular için ödül töreni

26 Aralık 2017 14:38


Malatya Girişim Grubu tarafından düzenlenen ödül töreninde başarılı sporculara ödüllerini, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Malatya Vali Yardımcısı Mehmet Ali Aytaç, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve Ak Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı verdi.


AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, yaptığı konuşmada, "Engelleri aşmak için Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu destekle 15 yıldır yaptığımız çalışmaların ürünlerini görüyoruz. Evlatlarımızın ve ailelerimizin önündeki engelleri aştık. 15 yıldır yasal düzenlemeler yaptık, Anayasa’da düzenlemeler yaptık ve engellilerimize bugüne kadar ayırdığımız bütçe yaklaşık 12 katrilyon oldu. Engelleri aşmak için Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu destekle 15 yıldır yaptığımız çalışmaların ürünlerini görüyoruz. Eğitimden sanata, spordan müziğe kadar her alanda başarılı sporcularımızı, öğretmenlerimizi, bürokratlarımızı ödüllendirdik. Cumhurbaşkanımızın elinden ödüllerini aldılar. Allah nasip ederse 2017 yılında bunun ilkini gerçekleştirdik. Bundan sonra da her sene bu ödül törenine devam edeceğiz" şeklinde konuştu


Malatya Girişim Grubu Başkan Yardımcısı Mehmet Kavuk ise katılımcılara teşekkür ederek, özel sporcuların özel insanlar olduğunu vurguladı. Daha sonra Malatya Sesiz Adımlar tarafından ödül töreni yapıldı.


Konuşmaların ardından Çalık ve protokol üyeleri tarafından çeşitli branşlarda dereceye giren özel sporculara madalya ve çeşitli hediyeler verildi.




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