Özel'den 12 Eylül mesajı

Özel mesajında 12 Eylül'ün milletin her kesiminin bağrında kapanmaz yaralar açtığını dile getirerek “Siyasi partilerin kapatıldığı, binlerce masum vatandaşımızın idamının istendiği ve milletin meclisi olan TBMM'nin görev yapamaz duruma getirildiği o utanç verici günün üzerinden 37 yıl geçmesine rağmen izleri hala yüreklerde devam etmektedir” ifadelerine yer verdi.

Milletin, darbe zihniyetini bu topraklardan silip atmanın mücadelesini o gün olduğu gibi bugünde vermeye devam ettiğini dile getiren Özel, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“12 Eylül'ün acı bilançosunun karşısında sandığın gücünün ve öneminin ne kadar büyük olduğunu anlayan bu millet, bu ülkede darbelere asla geçit verilmeyeceğini en son 15 Temmuz'da bir kez daha gösterdi. Merhum Adnan Menderes'in idamıyla başlayan utanç verici sürecin, 1980'de ve süregelen zamanda birçok kere gösterdiği hain yüzü, 15 Temmuz 2016'da milletimizin iman dolu göğsüne çarparak darmadağın oldu. Bu Aziz millet en kutsalları arasında saydığı Türk Silahlı Kuvvetlerimizin arkasına saklanarak hain emeller taşıyan bu haysiyetsizleri, bir daha unutmamak üzere ifşa etti. Milletimiz ile Türk Silahlı Kuvvetlerimiz arasında kopukluk kurarak bu aziz milleti öz değerlerinden uzaklaştırmaya çalışan her türlü terör örgütüne karşı dur diyen milletimiz, 12 Eylüllerin bir daha yaşanmaması için 15 Temmuz'da canını siper etti. Ben bir kez daha bu topraklar için canını ortaya koyan bütün kardeşlerimize Allah'tan rahmet ailelerine de başsağlığı diliyorum. Rabbim ülkemizi yıllarca geriye iten ve kalkınmasının önünde engel oluşturan 12 Eylülleri, 28 Şubatları ve 15 Temmuzları bu millete bir daha yaşatmasın.”