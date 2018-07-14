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14 Temmuz 2018 12:19

Özel’den 15 Temmuz mesajı

15 Temmuz 2016 yılında FETÖ terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen hain darbe girişiminin yıldönümünde ASRİAD Malatya Şube Başkanı Aziz Özel yayımladığı mesajında şehit ve gazilere millet olarak şükran duyduklarını belirtti.

Özel’den 15 Temmuz mesajı

14 Temmuz 2018 12:19


FETÖ/PDY terör örgütünce 2 yıl önce 15 Temmuz gecesi başlatılan hain darbe girişiminde, vatanını korumak için sokaklara inen 251 Türk vatandaşı şehit olmuş, binlercesi de yaralanmıştı. Darbenin 2. yıldönümünde mesaj yayımlayan Asrın İşadamları Derneği Malatya Şube Başkanı Aziz Özel, 15 Temmuz gecesi gerçekleştirilmeye çalışılan hain darbe teşebbüsünde şehit olan vatandaşlara rahmet, yakınlarına da baş sağlığı diledi.


Mesajın Türk milletinin büyük bir destan yazdığına dikkat çeken Özel, “O gece şuncu, buncu demeden vatan için teröristlere karşı zafer kazanmamızı sağlayan tüm vatandaşlarımız, büyük bir destan yazmıştır. Millet olarak kendilerine minnettarız. Türk milleti olarak birliğimizi, dirliğimizi koruduğumuz müddetçe ve inancımıza dosdoğru sahip çıktığımız müddetçe, Allah’ın izniyle bizi, hiçbir güç yenemez. 24 Haziran’da milletimizin gerçekleştirdiği büyük dönüşümün neticesinde ülkemizin önü daha da açılmıştır. Sayın Başkanımızın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde Türkiye’miz 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşacaktır. Buna engel olmak isteyecek FETÖ, PKK, YPG, DEAŞ ve diğer terör örgütleri bu aziz milletin yumruğu altında yok olup gidecektir. Yeter ki, bir olalım, iri olalım ve diri olalım” ifadelerine yer verdi.




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