Diğer
Kategoriler
25 Haziran 2018 13:27

Özel’den İstikrar ve güçlü Türkiye mesajı

Asrın İşadamları Derneği Malatya Şube Başkanı Aziz Özel, 24 Haziran seçimlerinin ardından yaptığı açıklamada, “İstikrar ve güçlü Türkiye hayırlı olsun” dedi.

Özel’den İstikrar ve güçlü Türkiye mesajı

25 Haziran 2018 13:27


Seçim sonuçlarının hayırlı olması dileklerinde bulunan Özel, yaptığı yazılı açıklamada milletim 24 Haziran seçimlerinde kararını güçlü lider ve güçlü Türkiye yolunda kullandığını ifade ederek, “24 Haziran seçimleri güçlü Türkiye yolunda kapıyı açan bir anahtar olmuştur. Ülkenin yapı taşları arasında yer alan sivil toplum kuruluşları olarak bizler de Cumhurbaşkanımıza verdiğimiz desteğin mutluluğu ve gururunu yaşamaktayız” ifadelerine yer verdi.


Bugünden itibaren ‘Güçlü Türkiye’ için tüm güçleri ile çalışmaya devam edeceklerini belirten Özeli “ASRİAD Malatya Şubesi olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve yeni Parlamentoya başarılar dileriz” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    36°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    39°C
  • Perşembe
    Sıcak
    39°C
  • Cuma
    Sıcak
    39°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç