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Palancı: "Her maça kazanmak için çıkıyoruz"

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2.

Grup takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor'un teknik direktörü Hayati Palancı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'u güzel bir futbolla, farklı yendikleri için mutlu olduklarını söyledi.


Palancı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor karşısında takımın iyi bir performans ortaya koyduğunu kaydederek, "Rakiplerimizin kaybettiği haftada biz direkt endirekt bizi takip eden rakiplerimizden birisi ile oynadık. Bu karşılaşma çok önemliydi. Bu karşılaşmayı kazanmamız lazımdı. Kazandığımız için mutluyuz. Ayrıca farklı bir skorla kazandığımız için daha da mutluyuz. En mutluluk verici tarafına bugün oynadığımız futbol. Gerçekten her yönüyle sahada Yeşilyurtspor vardı. Performansı artırarak devam ettirmeye çalışacağız. Futbolcularımı güzel oyun ve net skor için tebrik ediyorum" şeklinde konuştu. Her maça kazanmak için çıktıklarını anlatan Palancı, "Önümüzdeki hafta deplasmanda Şarkışla Belediyespor ile karşı karşıya geleceğiz. Şarkışla Belediyespor şuan grupta birinci sırada ancak biz rakip seçmiyoruz. Her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Bunun için önümüzdeki hafta da kazanmamız gereken bir maç" diye konuştu.

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