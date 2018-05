Palancıoğlu seçim çalışmalarına hız verdi

Milletvekili Aday Adayı Palancıoğlu, seçim gezileri kapsamında MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı’yı ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İlçe Başkanı Samanlı, MHP ve ülkücü camianın yakından tanıdığı Saime Palancıoğlu’na, desteklerinin her zaman tam olduğunu belirterek çıkmış olduğu bu yolda kendisine başarılar diledi.

Milletvekili aday adayı Palancıoğlu ise, ‘Ben değil biz anlayışı ile Milliyetçi Hareket Partisi’nden 27. Dönem Malatya Milletvekili aday adaylığı yapan tüm ülküdaşlarıma, yol arkadaşlarıma çıktıkları bu kutlu yolda başarılar dilerim” diyerek seçimlerin ülkeye hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Ülkü ocaklarında hizmet yarışı için yola çıkanlarla birlikte aynı saflarda menfaatsiz ve aynı amaca hizmet için yürümeyi öğrendiklerini belirten Palancıoğlu, “Bundan sonrada bu birliktelik her alanda ve her safhada devam edecektir. Türk Milleti zorlu bir yolun yolcusudur. Bu yol Türk ve Türkiye düşmanlarının karşısında, Türkiye’yi en ileriye taşıyacak güçlü bir milletin yeniden dirilişinin yoludur. Bizler hileli siyasete, hileli sermayeye, hileli yönetime, haksızlıklara ve istismara göz yummayız. Türkiye, tarihsel çıkarları neyi gerektiriyorsa onu yapmalı ve uygulamalıdır. Biz, Başbuğumun bize bıraktığı, Milli devlet ve Milli demokrasi ilkesinden yola çıkarak, Türk milletinin bütün fertlerini aynı derecede sevmeyi öğrendik, söz konusu devletse milletse ölmeyi öğrendik, Türk Milletinin özgürlüğü egemenliği ve bağımsızlığı için yaşamayı öğrendik. Mücadelemiz hiçbir zaman siyasi kazanç, koltuk mücadelesi olmadı. Türkiye Cumhuriyeti için can veren atalarımızın torunları, bugün vatan müdafaası için Afrin’de şehit düştü. 15 Temmuz meydanlarında şehit düştü. Tamda bitti, öldü dedikleri anda 15 Temmuz’da yeniden dirilen Türk Milleti bir kez daha küllerinden doğmayı tüm dünyaya gösterdi” diye konuştu.