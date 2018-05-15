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15 Mayıs 2018 15:11

Palancıoğlu’ndan Ramazan ayı mesajı

MHP Malatya Milletvekili aday adayı Saime Palancıoğlu, Ramazan Ayının başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Palancıoğlu’ndan Ramazan ayı mesajı

15 Mayıs 2018 15:11


Filistin’de yaşanan İsrail katliamı nedeniyle bu yıl Ramazan’a buruk girildiğini ifade eden Palancıoğlu, "Ramazan ayına, içimiz buruk giriyoruz. Her Ramazan’a kederle giriyoruz. Fakat ümitsizliğe, karamsarlığa yer yok" ifadelerine yer verdi. ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasını ve büyükelçiliğin Kudüs’e taşınmasını protesto eden masumların katledilmesini şiddetle kınadığını ifade eden Palancıoğlu, “Ramazana girdiğimiz şu günler de bu emperyalistlerin kol kanat gerdiği siyonistlerin dünyanın gözü önün de katliam yaptığı günlerin yaşanması bizlerde derin bir üzüntü bırakmıştır. Şu unutulmamalı ki bunlar yıllardır işgallerin, sömürgelerin sonucu cehaletle ortaya koyduğu tavırlardır. Akli selim her zaman galip gelecektir. Biz mazlumlara umut olmuş bir milletin çocuklarıyız. Mazlumların umudunu bağladığı bir ülkeyiz. Biz birliğimizi beraberliğimiz ve kardeşliğimizi bozmayalım. Rabbimiz dünyanın neresinde olursa olsun bizimle aynı iftar sevincini paylaşamayan bütün kardeşlerimize bir an önce şefkat ve merhamet lütfetsin. Bu duygu ve düşüncelerle İçinde bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi’ni bulunduran Ramazan ayının Malatya’mıza Türkiye’mize ve İslam Alemi’ne hayırlar getirmesini Yüce Allan’dan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.




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