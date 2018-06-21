Palandöken’den Battalgazi Belediyesine övgü

Belediye çalışanları ile de bir araya gelen Palandöken, “Hayatımda böyle bir belediyecilik görmedim” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Selahattin Palandöken kardeşimiz bugün geldiler. Bütün mesai arkadaşlarımızı çalıştıkları yerde ziyaret ederek, onların çalışma koşullarını bizzat yerinde görüp incelediler. Bugün yemekhanemizde personelimiz ile birlikte yemekte buluştuk. Buraya gelmenizden dolayı teşekkür ediyorum, yaptığınız işlerde başarılar diliyorum” dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili adayı Selahattin Barış Palandöken ise, “Ben hayatımda böyle bir belediyecilik görmedim. Öyle bir ekip kurmuşsunuz, öyle bir çalışma arkadaşlarınız var ki hakikaten diğer belediyelerin kıskanacağı kadar var. Demek ki sizin başarınızın arkasında bu ekip var, bu ekibi kim görse kıskanır. Dolaşmadığım birim kalmadı, başarılarını daim kılsın. Daha güzel hizmetler nasip etsin. Hepiniz işinizin ehli olmuşsunuz. Çok profesyonel bir ekip, çok iyi bir ekip. Diğer belediyelerin hakikaten gelip burada ders alması lazım. Hep derler ya siyaset Malatya’da öğrenilir, hakikaten belediyecilikte Malatya’da öğrenilir. 81 ildeki Belediyelerin birer temsilcisi Battalgazi Belediyemize gelip, gezmesi lazım, bu hizmetleri yerinde görmesi lazım. Sizleri tebrik ediyorum, sizleri alkışlamak istiyorum” diye konuştu.