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10 Ocak 2017 17:40

Palulular Derneği Başkanı Ataş Gürkan’ı ziyaret etti

Palulular Derneği Başkanı Ataş Gürkan’ı ziyaret etti

10 Ocak 2017 17:40

Palulular Derneği Başkanı Süleyman Ataş ve yönetim kurulu üyeleri, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret etti. Ziyarette, Battalgazi Belediyesinin hizmetleri konuşuldu.
Palulular Derneği Başkanı Süleyman Ataş ve yönetim kurulu üyeleri, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Palulular Derneği Başkanı Süleyman Ataş, Battalgazi Belediyesinin çalışmalarından memnun olduklarını belirterek, “Çöşnük, Paluluların yoğun olduğu bir bölgemiz. Battalgazi Belediye Başkanımızın çalışmalarından memnunuz. Daha güzel işlere imza atacağına inanıyoruz. Çalışmalarından dolayı başkanımıza teşekkür ederiz” diye konuştu.
Çöşnük Mahalle Muhtarı Burhan İnanç ise, “Bölgemizde yapılan çalışmalardan dolayı başkanımıza teşekkür ederiz. Allah’ın izniyle daha güzel çalışmaların yapılacağına inancımız tamdır” ifadelerine yer verdi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise “Gerek Çöşnük mahalle muhtarımızın talepleri, gerek Palulular Dernek Başkanı Süleyman Ataş beyin imar tadilatıyla ilgili talepleri bulunuyor. Bunları imardaki arkadaşlarımız değerlendirecektir. Biz Malatya’nın bütüncül bir imar çerçevesinde uygulamalar lokal olup, bütüne entegre etme boyutunu benimsiyoruz. Genelde yaklaşımımız budur. O bölgede ki yaklaşımımız da özellikle küçük birimlerden çok site vari bir yapılaşmanın önünü açma noktasında imardaki arkadaşlarımıza gerekli talimatı verdik. Ben inanıyorum ki kentsel yenileme ve kentsel değişme çerçevesinde site vari bir çalışma yapıldığında hem oradaki vatandaşın memnuniyeti artacak, hem vatandaşın ekonomik anlamda kendilerine sağlanacak katkı daha artacak, diğer taraftan da çağdaş modern anlamdaki yaşanabilir bir şehirde çocuklarıyla birlikte daha mutlu bir yaşama ortamı sağlanacak. Çöşnük mahallemizin bu konudaki talep ve isteklerini bize ilettiler. Biliyorsunuz planlama çalışması artık Büyükşehir ve ilçe belediyesi ile birlikte ortaklaşa yürütülüyor. 1/binlik uygulamaları ilçe belediyeleri, diğer genel anlamdaki imar değişikliklerini de Büyükşehir tarafından yapılıyor. Dolayısıyla burada Büyükşehir ile birlikte ortaklaşa değerlendirilecek” dedi.



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