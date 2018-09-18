Pancar alım ve şeker üretim kampanyası başladı

Malatya Şeker Fabrikasında gerçekleştirilen programa siyasilerin yanı sıra Şeker Fabrikası Müdürü Suat Altun, Şeker-İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Nuri Murat, daire müdürleri, şeker fabrikası çalışanları ve çiftçiler katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Şeker Fabrikası Müdürü Suat Altun, Türkiye için üretim vakti sloganı ile üretime başladıklarını belirterek Malatya Şeker Fabrikası'nın 63 yıldır Malatya ve ülke ekonomisine hizmet verdiğini söyledi. Şeker Fabrikasının 3 bin 800 ton pancar işleme kapasitesine sahip olduğunu belirten Altun, “Bu yıl yaklaşık 3 aylık süre içerisinde 310 bin ton pancar işleyerek 37 bin ton şeker üretimi, yan ürün olarak da 18 bin ton melas, 102 bin ton yaş küspe üretimi hedeflemektedir” şeklinde konuştu.

Daha sonra söz alan Şeker-İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Nuri Murat ise pancar alım sezonunun hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Malatya Şeker Fabrikası önemli bir kurum. 1956 yılında faaliyete başlamış, Malatya'ya ve bölgeye hizmet eden en büyük Kamu İktisadi kurumu. Oluşturduğu istihdam ve ekonomik katkısı küçümsenmeyecek derecededir. Hayvancılık ve hayvan yemi, gerekse ürettiği doğal şeker ile Malatya'mızın olmazsa olmazların başında gelen bir kurumdur. Bilindiği gibi bu kurum birçok sıkıntılarla bugüne geldi. Ciddi anlamda yıllardır mücadeleler verdik” diye konuştu.

Şeker fabrikasının Malatya'nın ortak malı olduğunu da dile getiren Murat,” 2002 yılında fabrikanın kapanması gündeme geldiğinde o günkü idarecilerimize inansaydık, bugün bir fabrika burada olmayacaktı. Biz seçilen insanlar olarak verilen görevi yerine getirmek zorundayız. Pes etmek zorunda değiliz. Yüklenen sorumluluğun gereğini yerine getirmek zorundayız. Çünkü üstümüzde bir vebal ve sorumluluklar var. Bu nedenle Malatya'da bir mücadele verdik. Bu mücadele de belki çalışanlarımız bir dönem bize inanmadılar belki ama biz hiçbir zaman umudumuzu yitirmedik” ifadelerine yer verdi.