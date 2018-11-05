Park Bahçeler Daire Başkanlığı yeni yerinde hizmet verecek

Daha önce Bentbaşı Mahallesi'nde hizmet veren Malatya Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Daire Başkanlığı Yakınca Mahallesi'nde yapımı tamamlanan yeni yerinde hizmet verecek.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Park Bahçeler Daire Başkanlığının yeni yerinde incelemelerde bulunarak bilgiler aldı. İnceleme gezisine Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ın yanı sıra Park Bahçeler Daire Başkanı Hasan Alıcı ile şube müdürleri katıldı. Büyükşehir Belediyesi'nin Malatya'nın yeşil dokusunu artırmak için çalışmalar yaptığını belirten Başkan Polat, “Bentbaşı Mahallesi'nde hizmet vermekte olan Park Bahçeler Daire Başkanlığımızın daha kapasiteli bir alanda hizmet verebilmesi amacıyla Yakınca Mahallesi'nde yaklaşık 12 bin metrekarelik bir alanda başlatılan çalışmalarda sona yaklaşıldı. Bu alan içerisinde yeni bir idari bina, sert zeminler, peyzaj alanı ile bitki stok alanı bulunmakta. İdari binadaki eksikliklerin tamamlanması ile birlikte Park Bahçeler Daire Başkanlığımız bu alanda hizmet vermeye başlayacaktır” şeklinde konuştu.

Başkan Polat, “Büyükşehir Belediyesi Malatya'nın rengarenk ve daha yeşil bir doku kazanması amacıyla çalışmalar yürütmektedir. Malatya genelindeki parklarda, kavşaklarda ve orta refüjlerde yapmış olduğumuz çalışmalarla Malatya'nın her mevsim rengarenk görünümüne katkı sağlıyoruz” diye konuştu.