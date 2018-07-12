Parkmetre uygulaması devam ediyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Temmuz ayı toplantısında 17 cadde ve sokakta parkmetre uygulamasının son erdirilmesi kararı çıktı. Kararın ardından bazı basın yayın organlarında ‘Parkmetre uygulamasına son verildi’ başlığı ile haberlerin yayımlandığına dikkat çeken Parkmetre kurumu avukatı Umut Yalçın, “Bu başlıkta verilen haber ne yazık ki yanlış anlaşılmakta ve parkmetre uygulamasının tamamen kaldırıldığı yönünde bir algı oluşmaktadır” ifadelerine yer verdi.

Parkmetre uygulamasının tamamen son bulmadığını kaydeden Yalçın, şirket tarafından parkometre uygulaması gerçekleştirilmeyen Malatya genelindeki 17 sokak ve caddedeki parkmetre uygulamasının kaldırılması talebi üzerine Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından bu yönde karar alındığını hatırlattı. Yalçın, 17 sokak ve caddenin dışında parkmetre uygulamasının aktif devam ettiğini ifade etti.

UKAME toplantısında parkmetre uygulamasına son verilen cadde ve sokaklar ise şu şekilde:

“Terminal, Zapçıoğlu, Mimar Sinan, Hastane Caddeleri ile Şira Pazarı, Şehit Selahattin Şener, İ. Ahmet Sarıoğlu, Barbaros, Dişbudak, Turfanda, Efsane, Ferah, Sarıoğlu, Söylemezoğulu, Şehit Fahri Koçyiğit ve Sobacılar Sokağı.”