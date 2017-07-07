Diğer
Kategoriler
07 Temmuz 2017 15:24

Parseller 64 bin lira ile 360 bin lira arasında alıcı buldu

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerinde ihaleyle satışa çıkardığı 56 arsa ve dükkandan 15 ’ni sattı.

Parseller 64 bin lira ile 360 bin lira arasında alıcı buldu

07 Temmuz 2017 15:24


Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından verilen bilgilere göre, Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı tarafından, mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan 56 parsel ve 3 dükkan için ‘Açık Teklif Usulü’ ile ihale düzenlendi.


Encümen huzurunda yapılan ihalede, 56 gayrimenkulden 13’ü arsa, 2’si dükkan olmak üzere 15 taşınmaz satıldı. Düzenlenen ihalede en düşük taşınmaz 64 bin lira, en yüksek taşınmaz ise 360 bin liradan alıcı buldu.


7.6 m2 ile 4.580 m2 arasında değişen parsellerin satışı, Büyükşehir Belediye Başkanının onayından sonra kesinlik kazanacağı, satışı yapılan parsellerin yüzde 40’ı peşin, geri kalan miktarı ise 10 eşit taksitle ödeneceği belirtildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
  • Salı
    Sıcak
    37°C
MALATYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 13 ŞEVVÂL 1438
  • 07 Temmuz 2017
  • Cuma
  • İmsak :02:56
  • Güneş :05:03
  • Öğle :12:42
  • İkindi :16:37
  • Akşam :20:01
  • Yatsı :21:50
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!