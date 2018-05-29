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29 Mayıs 2018 15:44

Pekfen ailesi iftarda buluştu

Özel Pekfen Okullarında Ramazan ayı dolayısıyla iftar yemeği verildi.

Pekfen ailesi iftarda buluştu

29 Mayıs 2018 15:44


Yılsonu etkinliğinin Ramazan ayına gelmesi münasebetiyle Pekfen ailesi iftar yemeğinde buluştu. Programın açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Serkan Özyurt, “Koca bir yılı daha hep birlikte geride bırakırken öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin yıl içerisindeki göstermiş oldukları başarılar yorgunluğumuzu unutturdu. Bir üst sınıfa geçen öğrencilerimize başarılar dilerken bu güzel geceye teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.


Ramazan eğlencesi şeklinde geçen programda iftar sonrasında okul müzik korosunun türküleri ile birlikte okunan şiirler geceye renk kattı.




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