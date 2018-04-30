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30 Nisan 2018 16:42

Pekfen Okullarında geleneksel bilim bahar ve çocuk şenliği

Malatya Pekfen Okullarında Bilim-Bahar-Çocuk Şenliği ve kurum resmi açılış töreni büyük bir coşku ile gerçekleştirildi.

Pekfen Okullarında geleneksel bilim bahar ve çocuk şenliği

30 Nisan 2018 16:42


Gün boyu süren etkinlikte, Hayır Kermesi, Bilim ve Teknoloji Stantları, Etkinlik Çadırları, Resim Ve Görsel Sanat Çalışmaları, Animasyon etkinlikleri, Sahne Showları, yarışmalar ve öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı çalışmaların sergilendiği çadırlar misafirler tarafından yoğun ilgi gördü.


Fahri Kayıhan Pekfen Ortaokulu yeni binasının açılış töreni ile devam eden organizasyona AK Malatya Parti Milletvekili Mustafa Şahin, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Bilsam Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Gezer ve birçok protokol üyesi katıldı. Yapılan konuşmaların akabinde açılış kurdelesi kesildi.


Pekfen Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Gezer açılış töreni öncesi yaptığı konuşmada eğitimin önemine işaret ederek, “Anadolu coğrafyasının kaderini değiştirecek ve sürecini yeniden inşa edecek, gidişatı her şartta lehimize çevirecek, insanlığın ve dünyanın daha iyi bir noktaya taşınmasına katkı sağlayacak mekanizmaların en önemlisi eğitimdir” diye konuştu.


Pekfen Okulları Kurum Müdürü Serkan Özyurt ise, birincisi gerçekleştirilen şenliğin, her yıl geleneksel hale gelerek devamının geleceği müjdesini verdi.




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