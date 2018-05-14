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14 Mayıs 2018 18:02

Pekfen’de Anneler Günü coşkusu

Malatya Pekfen Okullarında düzenlenen programla Anneler Günü coşkuyla kutlandı.

Pekfen’de Anneler Günü coşkusu

14 Mayıs 2018 18:02


Pekfen okulları ve Taner Akıncı Kişisel Gelişim Kurs Merkezinin okul bünyesinde bulunan 15 Temmuz konferans salonunda düzenlediği Anneler Günü programına katılan veliler koltukların üzerine bırakılan karanfiller ile karşılandı. Misafirler yerlerini aldıktan sonra öğretmenler tarafından hazırlanan video gösterimi, şiir dinletisi ve türküler ile unutulmaz bir program yaşadı.


Düzenlenen etkinlik sonrasında kahvaltı ikram edildi ve sürpriz anneler günü pastasının kesimi ile son buldu. Program sonrasında ise annelerin mutlulukları gözlerden kaçmadı.




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