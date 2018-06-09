PEKFENDE mezuniyet gecesi

sınıf öğrencileri 2017-2018 eğitim ve öğretim yılını başarılı bir şekilde tamamlayarak mezun oldu.

Pekfen Okulları Mezuniyet gecesine iftar yemeği ile başladı. Yemeğin ardından açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Serkan Özyurt, “Acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride bıraktık. Geride bıraktığımız eğitim ve öğretim yılını biz öğretmenler ve öğrencilerimiz için bir hayli tempolu geçti” ifadelerine yer verdi. Özyurt, sevinç ve hüznü bir arada yaşadıklarını belirterek “Hüzünlüyüz çünkü alıştığımız öğrencilerimizden ayrılacağız. Sevinçliyiz çünkü, öğrencilerimiz bir üst sınıfa geçerek gelecekleri adına bir adım daha attılar. Bu geleceklerinde başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından mezuniyet pastasını kesen öğrenciler duygu dolu anlar yaşadılar. Pasta kesiminin ardından ise mezuniyet belgelerini alan öğrenciler hep beraber büyük bir coşkuyla keplerini havaya fırlattılar.

Kep töreninin ardından, davetliler ve öğrenciler orkestra eşliğinde kendilerini müziğin ritmine bırakarak bütün bir yılın stresini attı.