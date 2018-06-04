Pekfen’de öğrencilerin mezuniyet coşkusu

2017-2018 eğitim ve öğretim dönemi yıl sonu programları veliler ve öğrenciler tarafından büyük beğeni aldı. Törende ritm orff çalışmaları, yöresel dans gösterileri, jimnastik uygulamaları, zumba dans gösterimi, İngilizce tiyatro- müzikal gösteriler ve piyano eşliğinde koro çalışması sunumları yapıldı. Bunların yanı sıra ortaokul öğrencilerinin “SOMA” adlı tiyatro gösterimi katılımcılara duydu dolu anlar yaşattı.

İzleyenler tarafından büyük alkış alan oyunun ardından Pek Çocuk Anaokulu öğrencilerinin kep töreni gerçekleştirilerek program son buldu.