Pembe trambüsler ilk seferini yaptı

İnönü Üniversitesinde okuyan bir grup kız öğrencinin talebinin dikkate alınması sonucu siparişi verilen ve test aşaması tamamlanan 2 adet pembe trambüs ilk seferlerine okulun ilk günü çıktı. Geçtiğimiz ay toplu açılışlar için Malatya’ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete sokulan pembe trambüsler, Türkiye’de ilk kez Malatya’da denenecek.

Kamuoyuna duyurulduğu ilk günden bu yana büyük ses getiren pembe trambüs projesi ile İnönü Üniversitesi ulaşımında kız öğrencilerinin yaşadığı olumsuzlukların ortadan kaldırılması hedefleniyor. Bu olumsuzluğu ilk etapta 2 pembe trambüsle çözmeyi planlayan Malatya Büyükşehir Belediyesinin ilerleyen dönemde pembe trambüs sayısını artırabileceği öğrenildi.

Pembe trambüsü kullanan üniversite öğrencilerinin çoğunluğu uygulamayı yerinde bulduğunu söyledi.

Vatandaşlar da uygulamadan memnun olduklarını dile getirdiler.

Pembe trambüsler günde 8 sefer yapacak

Türkiye’de ilk olarak Malatya’da başlatılan trambüs sistemi gibi yine Türkiye’de ilk olarak Malatya’da hayata geçirilecek olan pembe trambüslerin çıkış noktası diğer trambüslerde olduğu gibi MAŞTİ İstasyonu olarak açıklandı. Bayan şoförlerin kullandığı pembe trambüsler hafta içi her gün 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 14:00, 15:00, 16:00 ve 17:00 saatleri olmak üzere toplam sekiz sefer yapacak.