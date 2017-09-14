Pembe trambüsler sefere başlıyor

İnönü Üniversitesinde okuyan bir grup kız öğrencinin talebinin dikkate alınması sonucu siparişi verilen ve test aşaması tamamlanan 2 adet pembe trambüsün ilk seferini 18 Eylül’de gerçekleştireceği bildirildi. Sadece kadınların kullanmasının amaçlandığı pembe trambüsler montajları yapıldıktan sonra Malatya’ya getirilmişti. Geçtiğimiz ay toplu açılışlar için Malatya’ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete sokulan pembe trambüsler, Türkiye’de ilk kez Malatya’da denenecek.

“Pembe trambüsler günde 8 sefer yapacak”

Konuyla ilgili bilgi veren MOTAŞ Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı, “İnönü Üniversitesinde öğrenim gören bayan öğrencilerin yoğun talepleri doğrultusunda Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır’ın talimatlarıyla bayanlara özel hazırlanan iki adet pembe trambüs yeni eğitim-öğretim döneminde hizmet vermeye başlayacaktır. Türkiye’de ilk olarak Malatya’da başlatılan trambüs sistemi gibi yine Türkiye’de ilk olarak Malatya’da hayata geçirilecek olan pembe trambüslerin çıkış noktası diğer trambüslerde olduğu gibi MAŞTİ İstasyonu olacaktır. Bayan şoförlerimizin kullanacağı pembe trambüsler hafta içi her gün 07:00-08:00-09:00-10:00-14:00-15:00-16:00-17:00 olmak üzere toplam sekiz sefer yapacaktır. Yolcularımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Tamgacı, ayrıca, MOTAŞ olarak öğrencilerin ulaşım sıkıntılarını çözme adına yeni eğitim-öğretim döneminde trambüslerin sefer sayısını artırarak sefer aralıklarını 6 dakikaya düşürdüklerini belirterek, “Amacımız toplu taşımada sorunsuz bir dönem geçirmek ve bu anlamda öğrenci kardeşlerimizi ve diğer tüm yolcularımızı rahatlatmaktır. Tüm planlamalarımızı buna göre yaptık” diye konuştu.