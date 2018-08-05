Piknik tüplü saldırı son anda fark edildi

Olay, sabaha karşı Battalgazi ilçesine bağlı Hacı Abdi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hamamcı Sokak’ta bulunan bir apartmanın 2’nci katında ikamet eden bir vatandaş bahçeden gelen sesler üzerine balkondan bahçeye baktığında elinde piknik tüpü bulunan bir kişinin park halindeki bir aracın altına tüpü yerleştirdiğini gördü. Bu sırada fark edildiğini anlayan şüpheli kaçarak kayıplara karışırken, durum polise bildirildi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alarak sokağı çift yönlü olarak yaya ve araç trafiğine kapattı. Olay yerine terörle mücadele ve bomba imha ekipleri de sevk edildi. Polis çevre güvenliğini aldıktan sonra bomba imha uzmanı yaptığı incelemede dolu olan piknik tüpünün gaz çıkış bölümüne gazetenin sarıldığını ve yaklaşık 1 metre uzunluğunda bir ip ile birlikte bir su damacanasına bağlandığını belirledi. Bomba imha uzmanı, tüpe bağlı ipi keserek düzeneğini etkisiz hale getirdi. Polis, etkisiz hale getirilen düzenek ile piknik tüpünü incelenmek üzere polis merkezine götürürken görgü tanıklarının ifadesine göre 20-25 yaşlarda olduğu sanılan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Piknik tüpü ile patlatılmak istenen aracın sahibi hiç kimseyle husumetinin olmadığını söylerken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.