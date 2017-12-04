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04 Aralık 2017 12:34

Pisikolog-Yazar Doğan Cüceloğlun’dan ailelere başarı tavsiyeleri

Pisikolog-Yazar Prof.

Pisikolog-Yazar Doğan Cüceloğlun’dan ailelere başarı tavsiyeleri

04 Aralık 2017 12:34

Dr. Doğan Cüceloğlu, Malatya’da Final Okulları tarafından düzenlenen konferans da velilere önemli tavsiyelerde bulundu.


Final Okulları Konferans Salonunda gerçekleşen etkinliğe Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ile çok sayıda veli katıldı.


Konferansın açılışında konuşan Final Okulları ve Yayıncılık Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Özen, eğitim ve öğretimde hizmet veren bir marka olduklarını belirterek “Bu gün itibari ile 70 kampüs okul, 160 temel lise bir o kadarda özel eğitim kursu ile Türkiye’nin her köşesinde hizmet vermeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu. Açılış konuşmasının ardından Prof.Dr. Doğan Cüceloğlu tarafından ‘Ailede iletişim ve Başarı’ konulu konferans verildi. Aile içi iletişimin ve ilişkilerinin çok önemli olduğunu ifade eden Cüceloğlu, insan gelişiminin bir bütünlük arz ettiğini vurguladı. Bütün anne ve babaların çocuklarının başarılı olmasını istediğini ifade eden Cüceloğlu, “Şimdi ikinci bir sorun var, okul başarısı kendi başına yetiyor mu? Çocuklarımızın aynı zamanda kendine göre bir meslek seçmesini ve bu meslekte başarılı olmasını da istiyoruz. Okul başarısı mı, meslek başarısı mı, birinden birini seçmek zorunda kalsanız hangisini seçersiniz? Meslek başarısını seçersiniz bende, meslek başarısını seçerim. Çünkü okul başarısı diplomayı alıp asarsın duvara, ama meslek başarısı senin cebini özgür kılar, sana bir sosyal kimlik verir. Başka bir konu daha var evlilik ve aile başarısı. Evlilik ve aile başarısı yoksa hayatımız palavra, istediğiniz kadar malınız, mülkünüz, şöhretiniz olsun cehennem hayatı yaşarsınız" ifadelerine yer verdi.




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