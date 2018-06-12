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12 Haziran 2018 16:45

Polat, Doğal Yaşam Parkı ve Hayvanat Bahçesinde incelemelerde bulundu

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Turgut Özal Tabiat Parkında yapımı devam eden Doğal Yaşam Parkı ve Hayvanat Bahçesindeki çalışmaları yerinde inceledi.

Polat, Doğal Yaşam Parkı ve Hayvanat Bahçesinde incelemelerde bulundu

12 Haziran 2018 16:45


İnceleme gezisine Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın yanı sıra Genel Sekreter Yardımcısı Metin Torun, MESTON Genel Müdürü Hulusi Boyraz, ilgili daire başkanları ve şube müdürleri katıldı. Orduzu bölgesinde çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü belirten Başkan Polat yaptığı açıklamada, "Turgut Özal Tabiat Parkı devamında çalışmaların büyük bir hızla devam ettiği C tipi mesire alanı ve hayvanat bahçesi projesinde çalışmalar büyük oranda tamamlandı. Bu alan Malatya’mız ve bölgemiz için oldukça önemli mesire ve rekreasyonalanlarından biri. Orduzu Göletinin çevresi bir bütün olarak düşünülüp etaplar halinde düzenlemeler gerçekleştirilmektedir. Burası tamamen park, mesire alanı ve hayvanat bahçesinden oluşan bölgenin en değerli yeri haline geliyor" şeklinde konuştu.


Çalışmaların devam ettiği Doğal Yaşam Parkı ve Hayvanat Bahçesinin 70 dönümlük bir alanı kapsadığını belirten Başkan Polat, "Bu alanda Şelalelerimiz ve havuzlarımızın olduğu çok güzel bir park oluşturuyoruz. Ayrıca 50 türden yaklaşık 500’e yakın hayvanımız yine bu parkımızın içinde oluşturacağımız Hayvanat Bahçesinde olacak. Bu çalışmalarımız Malatya’mıza park verekreasyon anlamında ivme katarak niteliği yükselteceğine inanıyorum. Çalışmalar tamamlanma aşamasına getirildi. İnşallah en kısa sürede tamamlayıp Malatyalı hemşerilerimizin hizmetine sunmuş olacağız” diye konuştu.




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