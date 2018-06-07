Polat esnaflardan destek istedi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, MAŞTİ esnafını ziyaret ederek, istişarelerde bulundu. Tek tek esnafları gezen ve uzun süre sohbet eden Başkan Polat, kendisine iletilen istek ve sorunları not etti. Başkan Polat, 24 Haziran’da esnaflardan destek ve dua istediklerini ifade ederek, "İnşallah 24 Haziran’da Malatya çok güçlü bir destek verecekler. Sahada gördüğümüz vatandaşlarımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı güçlü bir şekilde destekleyerek, yol arkadaşlarına da güçlü bir destek verecekleri. Malatya, her zaman AK Parti’ye destek olmuştur. AK Partinin kuruluşundan buyana gerek seçim atmosferi gerekse de cumhurbaşkanımıza sahip çıkmışlardır. 24 Haziran’da da güçlü bir desteğin olacağını görüşüyoruz. Malatya hazır, durmak yok yola devam" diye konuştu.